È ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.







TUTTI GLI ERRORI - Quattro sviste nella 30a giornata di Serie A, due in Inter-Bologna e due in Parma-Fiorentina. Eccessive entrambe le espulsioni nel match di San Siro: sia il rosso diretto a Soriano per le proteste nei confronti del direttore di gara che l'espulsione per doppia ammonizione a Bastoni (il secondo giallo non c'era). Non c'erano il secondo e il terzo rigore assegnati da Abisso - entrambi su chiamata del Var Doveri - in Parma-Fiorentina: Darmian tocca il pallone col braccio largo, ma è in caduta libera dopo aver mancato la sfera e non può vedere Pezzella alle sue spalle. Sempre il capitano viola protagonista: contrasto aereo con Kucka, Pezzella appoggia involontariamente il braccio sul volto dello slovacco e il Var Doveri richiama l'arbitro. Abisso - come nel frangente precedente - sbaglia ad assegnare il rigore.