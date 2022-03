Radja Nainggolan non ha dimenticato l'Italia. L'ex centrocampista di Roma ed Inter, intervistato da Radio Kiss Kiss ha voluto dire la sua sulla corsa scudetto: "Penso che l'Inter sia ancora la favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan e anche alla Juventus che ha ritrovato continuità di risultati. Sarà una lotta molto aperta fino alla fine. Ero convinto, dopo le prime 10 giornate, che il Napoli avrebbe vinto facilmente lo scudetto per come giocava. Poi è arrivato un calo e ora è in tutto in discussione''. Poi un commento su Dzeko: ''Con Spalletti esplose. Pensate che, dopo una sua doppietta, Spalletti era infuriato. Voleva che ne facesse quattro. Il mister è così, sempre meticoloso".