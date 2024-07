Napoli, accordo verbale con Lukaku: nuovi contatti col Chelsea

Calciomercato

Ancora, di nuovo. Lukaku vuole Conte e Conte vuole Lukaku.: l'agente dell'attaccante nigeriano sta trattando con il Psg e si è anche incontrato con i dirigenti del club, ma dall'Arabia Saudita continuano il pressing per portare il giocatore nella Saudi Pro League.e Antonio Conte. Nelle ultime ore, secondo Sky, ci sono stati nuovi contatti tra i due club.- I Blues per vendere BigRom non vorrebbero scendere sotto i 35 milioni (il giocatore ha una clausola rescissoria di 40) per il quale ci sono anche interessi dall'Arabia ma il giocatore al momento non sta prendendo in considerazione quella pista; l'idea del Napoli è quella di arrivare massimo a 25.

- Intanto vanno avanti i dialoghi con il Psg per. E' stato il giocatore insieme al suo entourage a chiedere l'inserimento di una clausola d'uscita per firmare l'ultimo rinnovo, il Psg non ha intenzione di far scattare la clausola e sta provando ad abbassare le richieste del Napoli.