Il Napoli: "Hermoso è bravo, ma la nostra difesa è a posto con Buongiorno e Marin"

Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2024

Ilmette un punto alla vicenda, e lo fa tramite un post sui propri canali social che ha la valenza di annuncio ufficiale:Niente da fare, quindi, per l'ex centrale dell'Atletico Madrid, attualmente svincolato e in cerca di una squadra per la prossima stagione.

La priorità per il Napoli rimane quella di far partire il domino in attacco con Osimhen in uscita e Lukaku in entrata, ma il Psg non accenna ad avvicinarsi alla richiesta: potrebbe esserci margine per un ritorno dell'Al-Hilal, dall'Arabia Saudita.