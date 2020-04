Il Corriere dello Sport racconta la posizione del Napoli sulla ripresa dei campionati: "Se fosse necessario non avrebbe alcun problema a prolungare il calendario fino all’autunno inoltrato o magari a ridosso dell’inverno. L’importante è archiviare la stagione con i vincitori e ii qualificati alle coppe europee come da responso del campo e dei calendari, a costo di superare anche l’estate. La posizione del club è questa, ma sia chiaro: il progetto non prescinderà mai dalla tutela del diritto alla salute. Secondo De Laurentiis il calcio non dovrebbe porsi l’assillo del tempo: si può prolungare e posticipare anche l’inizio della prossima stagione. Il Napoli è disposto a dilatare i tempi del campionato e della Coppa Italia fino a ottobre e anche novembre".