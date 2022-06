L'ultimo anno non è stato troppo fortunato per Diego Demme. Il centrocampista ex Lipsia si è infortunato nel precampionato ed è scivolato in fondo nelle gerarchie. Il suo agente, Marco Busiello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare, tra le altre cose, del suo futuro:



IL PERCORSO - "Demme è un giocatore di alto livello, purtroppo gli infortuni succedono. Non so se nella gerarchia mentale di Spalletti gli infortuni abbiano condizionato le scelte, però lui ogni volta che è stato chiamato in causa si è messo a disposizione".



IN CAMPO - "In campo lo vedrei bene con Fabián Ruiz, per me si completano. Le scelte, però, spettano a Spalletti".



CESSIONE - "Valencia? Si cerca questo tipo di notizie. Gattuso ha dimostrato di stimarlo avendolo voluto a Napoli però non c'è stato nulla".