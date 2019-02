Il Napoli rischia di perdere per un lungo periodo il difensore e leader carismatico del gruppo allenato da Carlo Ancelotti, Raul Albiol. Il centrale spagnolo, infatti, non sarà convocato per l'importantissima sfida contro la Fiorentina e il motivo risiede nel delicata condizione del suo ginocchio sinistro.



È VOLATO IN SPAGNA - Il Corriere dello Sport riporta che Albiol qualche giorno fa si è recato a Barcellona dove si è fatto visitare dal dottor Anger Ruiz-Cotorro, il medico di fiducia del famoso tennista Rafael Nada. Il centrale soffre infatti di una tendinopatia al ginocchio che lo tormenta ormai da tempo.



CURA CON STAMINALI? - Sempre il Corriere dello Sport sottolinea che ora Albiol si recherà a Valencia dove, insieme al medico, valuterà la terapia migliore per curarsi. Allo studio c'è anche una terapia con cellule staminali che ha utilizzato proprio Nadal nel periodo di maggior stress fisico durante la sua carriera e che ha contribuito a rigenerarlo. La certezza, però, è che l'infortunio è sicuramente serio e in ogni caso il Napoli rischierà di perdere un giocatore fondamentale come lbiol a lungo e che il proseguo della sua stagione sia a forte rischio.