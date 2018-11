La Gazzetta dello Sport stila le probabili formazioni di Napoli-Empoli: ci sarà ampio turnover per Carlo Ancelotti. In porta ci sarà il greco Karnezis, al fianco ci Koulibaly ed Hysaj ci saranno Maksimovic e Malcuit. A centrocampo Callejon, Rog, Diawara e Zielinski. In attacco riposo per Insigne, largo alla coppia Mertens-Milik. Andreazzoli si affida al 4-3-2-1 con Zajc e Krunic alle spalle di Caputo.