Dopo il successo di Salisburgo, il Napoli ha ripreso oggi in tarda mattinata, dopo il rientro dall'Austria, gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.



Dopo la riunione sul campo 1, la squadra si è divisa in due gruppi:



Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Champions hanno svolto lavoro di scarico

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una seduta atletica iniziale e successivamente in allenamento tecnico individuale, seguito da esercitazioni cross e tiro.



Manolas ha svolto lavoro personalizzato in palestra in seguito all'infrazione alla costola subiìta dopo la gara col Verona



Maksimovic ha fatto parte del lavoro in gruppo e parte differenziato



Mario Rui e Hysaj proseguono nella loro tabella di recupero personalizzata