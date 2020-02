Il Napoli vince a Genova contro la Sampdoria in una gara dai mille volti. Al termine della sfida ci si aspettava di vedere Gattuso in conferenza stampa e ai microfoni di Sky, ma così non è stato. A presenziare al posto dell'allenatore del Napoli è arrivato il suo vice, Gigi Riccio.



Il motivo dell'assenza di Gattuso è molto serio. Rientrato negli spogliatoi a fine partita è arrivata la notizia da parte della moglie: la sorella del tecnico azzurro è stata colta da un malore a Gallarate ed è ricoverata nell'ospedale di Busto Arsizio. Così Gattuso ha lasciato lo stadio ed è corso lì. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.