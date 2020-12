La chiusura del 2020 non è stata fortunata per il Napoli. Non solo gli ultimi risultati deludenti, ma anche infortuni di giocatori chiave che sono stati sicuramente determinanti. Tra questi c'è Dries Mertens, che ha subito una distorsione alla caviglia sinistra nella sfida contro l'Inter, fortunatamente senza riportare lesioni.



Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport ci sarebbero novità importanti per il rientro del belga: Mertens - come è noto - si è curato ad Anversa e dalla settimana prossima potrebbe tornare a disposizione di Gattuso.