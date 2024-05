Napoli, De Laurentiis furioso per un'imitazione

33 minuti fa



Il comico Max Giusti sta facendo sorridere il popolo del calcio e non solo con una fortunata parodia di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel programma "Gialappa’s Show". A La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Parliamo di un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano. La prima volta che mi sono truccato da ADL ho capito che non potevo non farlo. Ha autorevolezza e autorità, si permette di trattare male pure i gialappi… Devo ammettere che c’è stato un riscontro enorme, non ho mai ricevuto complimenti così espliciti. Spero che anche lui possa gradire, mi è arrivata voce che non gli faccia piacessimo, ma spero si ricreda. Per me è forse la più bella parodia mai fatta”.