Il Napoli non comprerà Mauro Icardi. Lo ha detto lo stesso Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, intercettato da un giornalista. L'attaccante argentino non rientra più nei piani dell'Inter ma, stando alle parole del presidente, non finirà al Napoli.



Incalzato sulle voci che vedono Icardi vicino al Napoli, come riportato da Sport Mediaset, il patron azzurro ha risposto, lapidario ma netto: "Compra Icardi? No, Icardi non lo compro. James Rodriguez? Vedremo. Lozano? Vedremo anche per lui".



Resta viva per i nerazzurri la pista che porta ad uno scambio con la Juventus con Paulo Dybala. Chiusura chiara per Mauro Icardi in azzurro, non altrettanto però per James Rodriguez e Lozano. De Laurentiis ha infatti glissato, commentando con un volubile "vedremo" per entrambi i giocatori. Il colombiano non rientra più nei piani del Real Madrid, che potrebbe accettare un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ancelotti stima James e potrebbe forzare la mano al patron.