Secondo Il Mattino, per il Napoli l'affare Fornals si complica: "Il Napoli non ha perso le tracce di Pablo Fornals. Con una missione super segreta, ha raccolto il sì del centrocampista spagnolo ma le distanze che seperano gli azzurri dal Villarreal non sono di poco conto. Sarà necessario un nuovo vertice per vedere fino a che punto è possibile avvicinare domanda e offerta, anche perché De Laurentiis ribadisce di non avere intenzione di pagare i 30 milioni della clausola rescissoria. La partita non è ancora chiusa ma non è una faccenda di così semplice soluzione. Tenendo conto che al gong del mercato mancano solo quattro giorni (chiusura alle ore 20 di giovedì) appare improbabile la chiusura dell'operazione"