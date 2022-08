Nonostante le tante cessioni affrontateGli azzurri dopo il pareggio su un campo difficile come quello di Firenze dimostrano di essere una squadra da piani alti della classifica e il mercato continua a vederli al centro delle trattative. Otto gli acquisti effettuati fino a qui e potrebbe non essere finita.che lavora sodo per portare un ultimo (o forse addirittura due) colpo ai piedi del Vesuvio, tenendo d'occhio anche ciò che accadrà in uscita.Meno tre alla chiusura e bisogna portare a termine le operazioni ancora aperte e capire se sarà dentro o fuori per quelle incerte. Fitti i colloqui con il PSG, sul tavolo c'è soprattuttoe lo spagnolo si trasferirà a Parigi nelle prossime ore. C'è anche il discorso legato ache vuole il Napoli e il presidente azzurro è pronto per accoglierlo, ma occorre cheAdesso il tempo scorre, manca veramente poco e bisogna dare una stretta finale.- Un intrigo di mercato che ha preso quota nell'ultimo mese riguarda il possibileCR7 ha bisogno di giocare la Champions League e il suo procuratore, Jorge Mendes, è alla ricerca di un club che disputi la massima competizione internazionale. Proposto, dunque, anche al Napoli e De Laurentiis lo accoglierebbe a braccia aperte, ma alle sue condizioni. In primis con un ingaggio che non vada ad intaccare le basi economiche del club, quindi stipendio pagato per la maggior parte dal Manchester United. È nata l'ipotesi di unoma serve un conguaglio monstre a favore del Napoli:Soprattutto c'è bisogno dell'offerta, chee difficilmente arriverà con i Red Devils che sono pronti a investire quella somma per Antony dell'Ajax.