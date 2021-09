Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel, prima del fischio di inizio di Napoli-Benevento, amichevole di questa sera. Ecco le sue parole:



"Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro lo abbiamo anche percorso, dodici anni di Europa che conta. Siamo stati forse l'unica squadra italiana a farlo. Certo, poi bisogna vincere gli scudetti ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante perché poi c'è anche qualche incidente di troppo che ti crea quell'illusione lì e poi c'è qualcuno che ti scippa ciò che ti appartiene. Non ci dovrebbero essere contrapposizioni con Salernitana, Avellino, Juve Stabia. Rappresentiamo il territorio più bello del pianeta“.