Napoli, De Laurentiis su Gasperini: 'Un bravissimo allenatore, vedo sempre l'Atalanta e...'

È iniziato da un po' di tempo il toto allenatori a Napoli. C'è da decidere il futuro della panchina azzurra, che oggi ruota attorno a diversi nomi che sono finiti sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis. Tra questi Giampiero Gasperini, che come ogni anno sta facendo cose importanti con la sua Atalanta e ambisce alla finale di Europa League. Ai microfoni di TAG24 lo stessoe del presidente Casini. Ecco le sue dichiarazioni- "Oggi siamo qui per la salute, che vuol dire soprattutto prevenzione. Il presidente Casini? Non è stato sfiduciato, non c'è neanche la possibilità giuridica per farlo. È il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi 20 anni, da quando sono io nel calcio. Perché conosce le regole dello Stato, perché è un giurista ed è preparato. Sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni possa ricomporsi verso l'unica strada, quella dell'autonomia totale del calcio di Serie A. Non bisogna mai dimenticarsi che è un'industria e come tale deve essere autonoma e indipendente".

- "L'Atalanta la vedo sempre con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante".