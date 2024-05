Maldini elogia l'Inter: 'Il segreto è la struttura della dirigenza. Non è un caso che il Napoli sia andato male dopo lo Scudetto'

Cos'è successo dopo la vittoria del Milan dello Scudetto in Serie A e perché? La risposta la dàex-bandiera ed ex-dirigente rossonero che intervistato da Radio Serie A ha elogiato in particolare quello che secondo lui è il segreto di ogni successo e che sta rendendo grande“È molto indicativo quello che è successo. L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c’è stata un’idea di strategia".

"Non è un caso che il Napoli sia andato male dopo gli addii di allenatore e direttore sportivo"."Si dà poca importanza alla gestione del gruppo, a volte si considerano i giocatori come macchine che devono produrre qualcosa, ma per farlo servono persone che li aiutino a farlo. Il supporto ai calciatori credo che sia ancora qualcosa di inespresso nel calcio sia in Italia sia a livello mondiale, ci si dimentica che sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e di qualcuno che dica loro le cose come stanno, non sempre è facile arrivare a parlarne con loro".