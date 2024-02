Napoli, Di Lorenzo diffidato e ammonito: quale partita salta e chi gioca al suo posto

Pesante assenza in vista del prossimo impegno di campionato per il Napoli. Diffidato, a causa dell’ammonizione incassata oggi al Maradona, durante la sfida contro il Genoa, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo (reo di aver commesso un’infrazione per un intervento in ritardo su Martin, lungo l’out sinistro) salterà la prossima sfida degli azzurri che, in Serie A, per la 26ª giornata, affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



Un’assenza importante per il Napoli che, con ogni probabilità, lascerà che sia Pasquale Mazzocchi a fare le veci di terzino destro (vista la sua predisposizione naturale all’essere ambidestro) al posto di Di Lorenzo.