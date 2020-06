Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, parla prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le sue parole ai Rai Sport: "Sarà una sensazione un po' strana, i tifosi ci mancheranno, ma siamo felici di tornare a giocare. Sarà una partita nella quale non bisognerà fare calcoli, che arriva dopo due mesi di inattività, sarà un'incognita per tutti. Dovremo scendere in campo per fare la partita puntando alla vittoria".