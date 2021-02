Il Napoli per la sfida di domani contro il Genoa dovrà rinunciare a diversi giocatori. Assente Dries Mertens per i soliti problemi alla caviglia, ma non ci saranno anche Fabián Ruiz, Ghoulam e Koulibaly. Lo spagnolo è risultato negativo al Covid-19 e domani completerà le visite per l'idoneità sportiva, mentre gli ultimi due sono risultati oggi positivi.



Pericolo partenza per Genova? A quanto pare no. Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, l'Asl ha comunicato che gli azzurri potranno regolarmente partire dopo le due positività: "A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il Genoa)".