Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Napoli sta provando a cedere Amin Younes, considerato fuori dai piani tecnici. La squadra che si è fatta avanti per il tedesco di origine libanese è l'Olympiakos: il club greco è a caccia di un esterno offensivo dopo aver ceduto Podence al Wolverhampton in Premier. Il Napoli chiede ancora 15 milioni per liberarsi del cartellino, mentre una cifra vicina ai 2 milioni per il prestito oneroso. Le parti stanno dialogando, ci sono poche ore a disposizione per chiudere l'affare. A complicare il tutto, c'è stata la proposta della Juventus all'Olympiakos di prendere in prestito Marco Pjaca: un'operazione che potrebbe essere meno pesante dal punto di vista economico per gli ellenici e che potrebbe prolungare, in modo decisivo, la trattativa fino a farla saltare. Già in tarda serata sono attesi sviluppi.