Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. E il tecnico dei partenopei non si presenta in piena forma davanti ai microfoni: "Scusate per la voce, ma sono molto raffreddato. Qui fa più freddo che a Milano!". Poi, inizia a parlare dei nerazzurri: "Serve la partita perfetta, se giochiamo come a Sassuolo saranno guai! Dobbiamo ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo. Dobbiamo migliorare la tenuta del campo e sulla sofferenza, questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Voglio vedere entusiasmo, partecipazione e voglia. I ragazzi stanno lavorando con grande voglia e fatica, dobbiamo proseguire su questa strada".



DERBY PERSONALE? - "Se la sento particolarmente? Sinceramento no, oggi sono l'allenatore del Napoli e ne sono orgoglioso. Sono preoccupato solo della partita e rispettiamo l'Inter. Noi dobbiamo giocare il meglio possibile".



SUL MERCATO - "Lobotka? La mia idea è quella di portare rispetto a questo gruppo di calciatori, ora non è corretto parlare di mercato nei confronti di questi ragazzi mi stanno dando tanto in allenamento. Sicuramente a centrocampo siamo di meno e mi piace lavorare con le coppie".



SU MERTENS - "In questa settimana ha fatto solo tre giorni con il pallone, abbiamo deciso ieri mattina di fargli fare una risonanza magnetica, ha un'edema all'adduttore, abbiamo deciso di mandarlo in Belgio dal suo uomo fiducia per delle manipolazioni. Tornerà a Napoli mercoledì".



SU CONTE - "Antonio ha dato una mentalità importante, è una squadra che combatte su ogni pallone e abbina grandissime qualità. L'Inter gioca con il collettivo, tutto questo è merito di Antonio Conte. Tutto ciò mi piacerebbe vederlo anche per il Napoli".



SU INSIGNE - "​Il fatto che Insigne sia napoletano lo penalizza un po', perché quando le cose non vanno bene è il primo che prende gli insulti. Ora deve solo pensare ad allenarsi e migliorare la condizione fisica. Cosa significa essere un leader? Bisogna essere coerenti e dare l'esempio a tutti. E' il gruppo di lavoro che ti fa diventarere leader, sono i comportamenti che ti fanno essere leader".