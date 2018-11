Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima del match contro il PSG. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Non vuole commentare il risultato a sorpresa tra Stella Rossa e Liverpool?



"Deve ancora finire, non dobbiamo pensare agli altri. Sarà una partita molto delicata".



Carlo Ancelotti ha dato qualcosa in più a questo Napoli?



"Sicuramente i ragazzi hanno preso grande consapevolezza, soprattutto in campo. L'esperienza internazionale di Ancelotti è nota a tutti. Sono più sicuri delle cose, forse più liberi mentalmente. Ci ha dato grandi benefici ".



Non commentiamo l'eventuale corteggiamento nei confronti di Cavani?



"No, io volevo corteggiare anche Mbappé".