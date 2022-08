Terza amichevole in programma per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri saranno oggi in campo alle ore 18:30 contro il Girona dell'ex David Lopez. Oltre le voci di mercato, Spalletti lancia quella che dovrebbe essere per sommi capi la squadra che il 15 agosto scenderà in campo contro il Verona.



Meret tra i pali. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim i centrali. Centrocampo a tre composto da Anguissa, Lobotka (vertice basso) e Fabián Ruiz. Osimhen il centravanti di riferimento, ai cui lati agiranno Lozano e Politano. Kvaratskhelia, dunque, partirà dalla panchina. Il georgiano è reduce da un fastidio al ginocchio.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabián Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. All. Spalletti.



GIRONA (3-4-3): Juan Carlos; Juanpe, David Lopez, Santi Bueno; Arnau, Aleix Garcia, Terrats, Urena; Riquelme, Stuani, Valery Fernandez. All. Miguel.