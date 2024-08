Napoli, idea Mandela Keita per l'ultimo colpo a centrocampo

Belga/AFP via Getty Images

Ilnon si muove sul mercato soltanto alla ricerca del super-colpo Romelu Lukaku, ma cerca oggi più che mai di puntellare ulteriormente l'organico a disposizione di un Antonio Conte furioso e deluso. Per questo motivo il direttore sportivo Manna sta cercando un centrocampista con caratteristiche differenti da quelle di Stanislav Lobotka, ma che possa dare equilibrio al centrocampo alternandosi anche a Zambo Anguissa.Fra i tanti nomi proposti c'è anche quello di, trattato quest'estate anche da Fiorentina e Bologna, segno che gli intermediari spingono per un approdo in Serie A. Classe 2002 belga ma di origini Guineane, ha già oltre 100 presenze fra i professionisti fra campionato belga e anche Champions League quando l'Anversa con cui è sotto contratto sfidò Barcellona, Porto e Shakhtar nei gironi.

Mediano puro dotato di gran fisico, è un interditore il cui punto di forza è il recupero potente sulle traittorie di passaggio avversarie. Nato nella stessa città di Dries Mertens, per lui l'Anversa ha già rifiutato diverse offerte, una proprio dagli azzurri, e un'altra dal Southampton.