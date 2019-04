Il Mattino torna sulla vicenda Insigne dando per molto probabile la partenza di Lorenzo Insigne che non si sentirebbe più al centro dei progetti del Napoli di Ancelotti, della squadra, per non parlare del pubblico: spaccato in due tra chi vorrebbe rimanesse e chi non vede l'ora di liberarsene.



PROBLEMA - La cifra con cui De Laurentiis può far partire il proprio capitano non è inferiore ai 100 milioni di euro il che spaventa anche il più prestigioso dei club europei. Negli ultimi giorni il Liverpool, via Klopp ha elegantemente declinato ogni accostamento di Insigne ai Reds, ma potrebbe solamente essere una mossa di mercato.