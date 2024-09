Napoli, le pagelle di CM: Politano sfonda, Kvaratskhelia punisce il Monza. Lobotka ovunque

Getty Images

Napoli-Monza 2-0Napoli: rischia su un'uscita ad inizio partita ma tutto sommato smanaccia e non si crea alcun pericolo.: moto perpetuo sull'out di destra. Parte largo, si butta dentro infastidendo il Monza con le sue sovrapposizioni interne.: ingabbia Djuric e non gli concede mai spazio d'azione.: pulito come il compagno di reparto e deciso quando c'è da esserlo. Non passa nulla da quelle parti e infatti Caprile non è mai costretto a sporcarsi i guantoni.: qualcosa in più in fase di spinta avrebbe potuto farlo. Nella totalità del match, però, è sempre presente nella manovra (46' s.t.).

: si cala immediatamente nella battaglia e va a fare il cosiddetto lavoro sporco. Più basso rispetto a McTominay, inevitabilmente per caratteristiche.: è ovunque, si fa dare sempre palla e non la butta mai. Se il Napoli gira veloce è grazie a lui e alla sua luce (46' s.t.).: con lui in campo Conte si ritrova una risorsa in più per aggiungere peso offensivo. Si butta dentro con frequenza e pericolosità. Vicino alla gioia personale quando ad inizio ripresa stacca di testa in area e il suo tentativo fa la barba al palo.

: nonostante le prestazioni di Neres, se continua a giocare lui un motivo ci sarà. È sicuramente di natura tattica perché è predisposto al sacrificio, però poi ci mette dentro anche il gol dell'1-0 con qualità e precisione (41' s.t. Neres 6: gli basta veramente pochissimo per entrare in partita e sfiora un gran gol con il suo bel mancino dalla distanza. Palla di un pelo al lato): non è suo l'assist per Politano ma è bravo a mettersi bene col corpo senza farsi anticipare dalla marcatura stretta. Tuttavia, a volte è un po' macchinoso in alcuni movimenti e ritarda alcune giocate.

: quella contro il Monza è sempre una partita speciale per lui, con i brianzoli ha segnato il suo primo gol al Maradona nell'anno dello scudetto. E che gol. Inizia con le sterzate classiche, poi mette in porta la rete del raddoppio da vero opportunista (30' s.t. Mazzocchi 6: Conte decide di cambiare e passare al 5-3-2 con Mazzocchi che chiaramente più energie del georgiano. Qualche sgasata si rivela interessante).: il Napoli chiude la pratica in appena mezz'ora di gioco. Una facilità importante nel controllare il risultato dal 2-0 in avanti. Riporta gli azzurri in vetta alla classifica quasi un anno e 4 mesi dopo l'ultima volta, cioè quando vinceva lo scudetto.