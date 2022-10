Temur Shalamberidze, talent scout che ha scoperto l'ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato a Il Mattino:



"È stato un attimo: l'ho visto e subito dopo sono corso dal presidente della Dinamo Tbilisi per la quale mi occupo dello scouting da oltre 20 anni. Sarò sincero: ho sempre pensato che Khvicha sarebbe diventato una stella, ma ammetto che non mi aspettavo che accadesse con tanta velocità".



NAPOLI - "È stata la scelta giusta per Kvara. Il Napoli è il suo club ideale. Negli anni scorsi in tanti club europei si sono avvicinati a lui e forse avrebbero stuzzicato di più la sua fantasia, ma alla luce di come sta giocando il Napoli, di quanto bene stia facendo a livello europeo, penso proprio che sia stata la squadra perfetta per esaltare le sue qualità".