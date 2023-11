L’era 2.0 di Walter Mazzarri, sulla panchina del Napoli, è appena cominciata. Nel corso della giornata di oggi, la formazione partenopea (attesa da Atalanta, Real Madrid, Juventus e Inter) ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio. Tanti i volti nuovi, rispetto al quadriennio tra il 2009 e il 2013, con i quali l’ex tecnico di Reggina, Cagliari e Inter, tra le altre, dovrà familiarizzare in questa importante quanto decisiva sosta per le Nazionali. Dal capitano Di Lorenzo a Zielinski, passando per Kvaratskhelia, Meret e Osimhen. Ci vorrà del tempo per capire chi saranno i fedelissimi di Mazzarri in questa sua seconda avventura a Napoli, ma, oggi, possiamo analizzare, grazie ai dati forniti da Transfermarkt, quali sono stati i calciatori più utilizzati nel corso della sua carriera professionale.



