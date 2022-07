In casa Napoli a tenere banco non è solo il rinnovo di Kalidou Koulibaly ma anche la situazione legata a Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023. Come riporta il Corriere dello Sport, l'arrivo in ritiro del presidente Aurelio De Laurentiis sbloccherà il mercato e anche queste situazioni.