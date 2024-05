Napoli, non solo Pioli: De Laurentiis insiste per Conte, un fattore può aiutare

17 minuti fa



Ancora dubbi su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Antonio Conte rimane un obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la stagione 2024/25. Ulteriori aggiornamenti sulla trattativa arrivano da Il Corriere del Mezzogiorno. Il patron azzurro sa che l'affare è complesso ma vuole provarci, le discussioni dei dettagli vanno avanti da tempo e continuano anche in questi giorni.



Il presidente azzurro ha offerto base fissa con bonus e punta sulla mancanza di alternative per l'allenatore ex Inter e Juventus. Non mancano altri nomi, come Gasperini, Pioli e Italiano, ma Conte rimane un obiettivo concreto, secondo quanto viene riferito. De Laurentiis insiste e farà di tutto per portarlo a Napoli.