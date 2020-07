Victor Osimhen è un obiettivo concreto in casa Napoli. L'attaccante nigeriano è in questi giorni in città per perfezionare l'accordo con il club azzurro. Nella giornata di ieri ha incontrato Gattuso, prima di recarsi a Piazza dei Martiri, dove ha cenato al ristorante L'Altro Coco Loco.



Oggi è il secondo giorno di "trattative" per il giocatore. In questi minuti sta incontrando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che da ieri è a Capri. Giro in barca per i due che andranno nel dettaglio dell'operazione che potrebbe portare proprio Osimhen ai piedi del Vesuvio dalla prossima stagione.