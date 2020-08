La notizia più calda in casa Napoli riguarda indubbiamente l'arrivo di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Dopo una lunga trattativa, De Laurentiis ha regalato a Gattuso un nuovo centravanti per la prossima stagione e per il futuro di questa squadra.



Osimhen è già stato a Napoli una per incontrare sia l'allenatore che il presidente e lì è riuscito a vedere una minima parte delle bellezze della città. A quanto pare avrebbe già deciso dove andare a vivere: la scelta ricadrebbe su Posillipo, da dove potrà ammirare tutto il panorama del golfo di Napoli.