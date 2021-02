Dopo un mese complicatissimo Gattuso inizia a ritrovare delle pedine importanti nel suo Napoli. Si rivede finalmente Mertens, che oggi dovrebbe partire già titolare contro il Benevento, così come Ospina. In panchina anche Hysaj e Demme.



Resta ancora fuori Osimhen, che ieri è tornato in campo, anche se ha fatto lavoro differenziato. Il suo rientro è previsto per Napoli-Bologna che si giocherà tra sette giorni, anche se non è da escludere che possa rientrare tra i convocati già mercoledì contro il Sassuolo. Si avvicina anche il rientro di Lozano e Petagna, che dovrebbero esserci il 14 marzo per Milan-Napoli, ma sperano di strappare una chiamata già per il Bologna. Lo riporta oggi Il Mattino.