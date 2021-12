Il passaggio di Manolas all'Olympiacos mischia un po' le carte in casa Napoli. Una partenza prevista, il calciatore aveva già espresso la scorsa estate la volontà di tornare in Grecia. Ora però c'è bisogno di correre ai ripari per rinforzare quel reparto, dato che al momento di ruolo sono rimasti solo Juan Jesus e Rrahmani, con Koulibaly che è infortunato e a gennaio partirà per la Coppa d'Africa.



Diversi profili seguiti dal Napoli. Tra i tanti, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, ecco spuntare anche quello di Attila Szalai. Classe '98, è in forza al Fenerbahce e difende i colori della Nazionale ungherese allenata dall'italiano Marco Rossi.