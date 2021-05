Con l'addio di Hysaj il Napoli dovrà inevitabilmente guardarsi attorno e rinforzare la fascia destra. Serve un'alternativa a Di Lorenzo, chiaramente non potrà affrontare una stagione intera come unico giocatore in quel ruolo.



Così ecco spuntare il nome di Youssuf Sabaly, terzino destro 28enne in scadenza con il Bordeaux e arriverebbe così a parametro zero. Connazionale di Koulibaly, può giocare anche a sinistra all'occorrenza e pare abbia ottenuto il gradimento di Spalletti. Lo racconta oggi Tuttosport.