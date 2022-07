In questo primo giorno di ritiro a Dimaro il Napoli ha svolto la doppia sessione d'allenamento presso il campo di Carciato. Dopo una prima sgambata di questa mattina, nel pomeriggio sono aumentati un po' i ritmi.



Sotto gli occhi attenti di Spalletti, in seguito ad un'attivazione iniziale, i giocatori sono stati impegnati in diverse partitine a campo ristretto. Fabián Ruiz e Lozano più in palla di tutti: doppietta per entrambi e giocate interessanti. Prima rete in azzurro per Kvaratskhelia che ha infiammato i tifosi presenti. Non ha preso parte alle partitine Olivera, che ha lavorato a parte con una fasciatura al ginocchio (in seguito all'infortunio di venti giorni fa con l'Uruguay).