Napoli, problema al flessore per Lobotka: quando rientra e quante partite salta

Redazione Calciomercato

Schierato dal 1' nella quarta partita del Gruppo 1 di Lega C, Lobotka ha abbandonato il campo a 10' dalla fine al pari di Strelec e Haraslin, fuori per scelta tecnica.

"A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa" ha commentato l'ex giocatore Róbert Vittek a proposito dell'infortunio, commentando negli studi dell'emittente STVR il k.o.Lobotka effettuerà gli esami a Napoli nei prossimi giorni, così da capire se potrà essere a disposizione del proprio tecnico per la partita del prossimo turno contro l'Empoli.