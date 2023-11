Quando torna Victor Osimhen? La risposta all'interrogativo sullo stato di salute del centravanti nigeriano l'ha data in conferenza stampa l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia che ha confermato come sarà più che probabile averlo a disposizione già dopo la sosta dove gli azzurro affronterà in serie Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus.



"Non mi sono occupato della tabella di marcia del suo rientro, ci penserà il reparto medico. Dopo queste due gare avremo la sosta, penso che sarà pronto per l'Atalanta al rientro"