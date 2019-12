Ancelotti quanto mi costi. Nello studio del Fatto Quotidiano emergono tutti i numeri del legame tra l'ex allenatoredi Milan e Juventus ed il Napoli: "Il primo mito da sfatare è quello relativo al compenso: non 6,5 milioni netti, ma 3.593.725 per i primi due anni che salgono a 3.993.725 il terzo anno. A questi vanno aggiunti una serie di premi per gli obiettivi raggiunti:



500.000 lo scudetto,

150.000 l'accesso in Champions, dove se Ancelotti supera il girone e passa agli ottavi ha un premio di 200.000 euro.

La Champions vinta vale 1 milione.



In un momento così delicato del rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis, ad alto rischio divorzio, è importante capire come questo potrebbe avvenire. Ebbene, la società può recedere dal contratto versando ad Ancelotti una penale e senza dover corrispondere più nulla per il periodo successivo. La penale era di 750.000 euro se esercitata entro il 31/05/2019,

se esercitata entro il 31/05/2020, è di 500.000"