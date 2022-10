Allenamento mattutino per il Napoli all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco il report con le ultime sulle condizioni di Osimhen:



Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.