L'allenatore del Napoliha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-1 contro il Torino. Ecco quanto dichiarato:- ​"Faccio le cose corrette e seriamente, sempre. Le ho fatte durante tutto l'anno, anche quando abbiamo incontrato momenti difficili. Per il rispetto della professione che facciamo e per tutti i tifosi che ci hanno seguiti tentando di supportarci per darci un aiuto morale. Il messaggio è chiaro: siamo con voi, vi vogliamo bene, il Napoli deve fare belle partite sempre e comunque. Noi ci abbiamo provato. Non so se questo voglia dire buttare le basi per il prossimo anno. Ciò che conta è il podio. Sono tre le posizioni dove si consegnano le medaglie. Dobbiamo salirci".- "Questa è stata una partita più difficile rispetto a quella con il Sassuolo. È stata in bilico fino a metà secondo tempo. È scomoda per chi ha le nostre qualità. Con il Sassuolo forse è più facile per noi dettare i tempi, contro una come il Torino è sempre difficile. Attraversano un buonissimo momento e l'abbiamo visto. Nel primo tempo hanno creato situazioni pericolose, Ospina è stato bravissimo. Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose che ci somigliano di più, il dai e vai, muovere palla e attaccare lo spazio, prendere posizioni anche non mie per creargli un imbarazzo. Con il Torino diventa sempre difficile. Questo calcio ci impone di adeguarci. Accettare anche i duelli fisici, gli uno contro uno vuol dire capire la partita, andare a prendersi vantaggi. È segno di maturità della squadra".- "Fabián è un calciatore di livello top, c'è poco da fare. Può vivere un periodo in cui le cose vanno meglio o peggio, ma il giocatore è stato attanagliato dalla pubalgia quest'anno e non ha fatto vedere il suo reale valore. Se sta bene è un giocatore fenomenale, di grandissima qualità. A volte si trova il pelo nell'uovo. È lento? Ci arriva sempre, poi con il pensiero e la qualità del gioco è velocissimo. La palla puoi dargliela come ti pare, te la rende lucida e pulita con i giri contati. Come molti altri che ne ho a disposizione, è un calciatore di livello top".- "All'inizio non ce l'abbiamo fatta, ci sono saltati addosso forte. Il Torino ha creato questi duelli individuali dove non siamo riusciti a far girare con facilità palla, ad essere squadra in alcuni momenti. È venuta fuori la loro partita che ci ha messo in condizione qualche volta di dover sbrogliare la situazione in area di rigore".- "È facile trovare motivazioni perché abbiamo a che fare con persone serie. Non mi è piaciuto il taglio che è stato dato alla decisione della conferenza stampa di ieri e oggi riversarla sul fatto che oggi arrivavamo un po' demotivati. Si perdono di vista cose fondamentali, come il fatto che giocando di sabato non abbiamo dato il giorno di recupero allenandoci da lunedì. Non facciamo le cose tanto per, abbiamo iniziato da lunedì. Riportate questo: i giocatori sono venuti il giorno di riposo senza aprire bocca. I miei collaboratori sono quelli che ci stanno più a contatto. Rendere loro partecipi di queste ultime partite vuol dire stare ancora di più addosso alla squadra, scaldarli meglio oggi prima di andare in campo. Giusto che abbiano la platea come me, perché hanno lo stesso valore. Hanno allenato in Serie A, Primavere, sono tutti capacissimi. Sono del mio livello, la mia estensione. Quella di prenderla sotto gamba oggi è una cosa che non si è vista. In campo è scesa una squadra che vuole riconoscere a questi tifosi i sacrifici che fanno per seguirli. Bisogna portare dentro più gente possibile in questo sport che è bellissimo e può dare sbocchi a molte persone. Un movimento che se usato bene ha un valore incredibile per il sociale".