Le festività a Napoli sono vissute sempre con grande entusiasmo e Pasqua rappresenta un momento per riunire tutta la famiglia e staccare la spina per un paio di giorni dal caos quotidiano.



Ma quest'anno non sarà così, quella di oggi sarà una Pasqua totalmente anomala, mai vissuta prima in questo modo. Il Coronavirus ha colpito, eccome. I napoletani, però, non hanno voglia di mollare e spunta un bellissimo messaggio per le strade di Napoli da parte della Curva A partenopea:



"A chi sta lottando, a chi senza sosta ci sta curando… con la fiducia del domani! Auguri Napoletani. Restiamo a casa".