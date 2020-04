La Serie A è ferma e causa Coronavirus non si sa quando riprenderà. Ma non possono che farci compagnia i numeri che hanno caratterizzato questa stagione.



In particolar modo parliamo del Napoli, con la società che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una statistica significativa. A lungo contestato, Lorenzo Insigne stacca tutti in quanto a dribbling riusciti nel Napoli in questa Serie A.



I dribbling riusciti al capitano azzurro sono 42, lo segue Zielinski con 32. Questa la top 10:



Insigne 42

Zielinski 32

Fabian Ruiz 27

Di Lorenzo 19

Allan 17

Mario Rui 16

Mertens e Elmas 15

Lozano 12

Hysaj 11

Koulibaly 9