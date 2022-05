A Napoli va avanti la protesta dei tifosi, fatta di striscioni appesi in giro per la città. Prima contro Luciano Spalletti (e la famosa Panda), poi contro i calciatori e il presidente ( QUI ) e oggi ancora contro. Tanta la delusione per un finale di stagione che si immaginava diverso, per un sogno scudetto sfumato a poche giornate dal traguardo. Una parte del tifo organizzato si è schierata apertamente contro il presidente azzurro e stanotte ha appeso uno striscione piuttosto significativo:, firmato Vecchi Lions.