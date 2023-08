La telenovela sembra finita. Dopo un'estate passata tra la gioia della vittoria di uno storico scudetto e l'addio di Luciano Spalletti, il Napoli è pronto a ripartire dal suo "supereroe". Il club e Victor Osimhen hanno trovato un accordo per il rinnovo. Il nigeriano firmerà un biennale fino al 2027.



CHE TRATTATIVA - Dopo dieci incontri per avvicinare domanda e offerte, De Laurentiis ora è pronto ad offrire al calciatore un ingaggio da 10 milioni di euro o più a stagione incluso tutto, bonus e quota di diritti di immagine. Superato anche il nodo clausola, che - secondo La Gazzetta dello Sport - dovrebbe oscillare tra i 140 e i 150 milioni.



INGERENZA SAUDITA - L'Arabia "pigliatutto" su Osimhen non sembra aver avuto effetto. Le sirene dell'Al Hilal sono sempre più lontane. Il calciatore non ha accettato i 40 milioni di ingaggio offerti dal club nel mentre, a Napoli, si discuteva di un nuovo accordo economico. Victor punta alla Premier, e lì può arrivarci soltanto continuando a dominare in Italia e a stupire l’Europa.