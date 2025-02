Napoli-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilvuole continuare a sognare e dopo aver visto l'Inter cadere rovinosamente a Firenze, ha l'obiettivo di ottenere i tre punti contro l', per consolidare il primato solitario. I friulani proveranno a rovinare i piani di Antonio Conte, forti della vittoria sul Venezia per 3-2. Calcio d'inizio fissato alle 20.45 di domenica 9 febbraio al Maradona.Partita: Napoli-UdineseData: domenica 9 febbraio 2025Orario: 20.45Canale tv: DAZNStreaming: DAZN

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. ConteSava; Kristensen, Bijol, Solet; Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Modesto; Thauvin, Lucca. All. Runjaic- Antonio Conte dovrebbe affidarsi al miglior undici possibile, con i pesi massimi davanti: Politano, Lukaku, Neres. In difesa dovrebbe partire ancora dalla panchina Buongiorno, anche se è aperto il ballottaggio con uno tra Rrahmani e Juan Jesus. Sponda Udinese, invece, Runjaic si affida ai suoi punti fermi, Thauvin e Lucca. Kristensen, Bijol e Solet a comporre la linea difensiva.

- La sfida tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Napoli-Udinese sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.- La telecronaca di Napoli-Udinese su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.