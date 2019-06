Nella giornata di oggi, il Napoli ha ufficializzato il programma della preparazione estiva, in programma dal 6 al 26 luglio a Dimaro, in Val di Sole. Gli azzurri arriveranno in Trentino sabato 6 luglio, svolgendo subito il primo allenamento nel pomeriggio. Martedì 9 luglio in programma un incontro tra Ancelotti, due giocatori e i tifosi nel Centro Congressi di Folgarida. Lunedì 15 luglio, quattro giocatori incontreranno i tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, mentre giovedì 25 luglio, nel medesimo luogo, la presentazione della squadra. Saranno tre, invece, le amichevoli, in programma sul campo di Carciato: il 13 luglio la sfida con il Benevento, ancora da definire - invece - gli avversari delle gare del 19 e 24 luglio.