Ieri a Roma è andata in scena una cena piuttosto particolare: che cos'hanno in comune Sandro Biasotti, ex governatore della Liguria e ora parlamentare di Forza Italia, l'ex sindaco di Rapallo e oggi deputato Bagnasco, il giornalista Giovanni Lamberti e Massimo Ferrero? La, ovviamente. E la cena in questione è servita per sancire la nascita del, primo gruppo di parlamentari tifosi blucerchiati."Questo è un tema su cui non litigheremo mai", ha scherzato Biasotti. E in effetti si tratterà di un gruppo bipartisan, che unirà destra, sinistra e Cinque Stelle. Oltre ai già citati Biasotti e Bagnasco, a breve si aggregherà anche un personaggio del calibro di Roberta, ex ministro della difesa del PD. Per quanto riguarda i Cinque Stelle, sono già iscritti il sottosegretario savonese del movimento Simone Valente e il presidente della commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia. La segretaria e tesoriera invece è Sara Foscolo, leghista, ex sindaco di Pietra Ligure."Già nella scorsa legislatura parlavamo con un amico giornalista parlamentare, ovviamente sampdoriano, di questa idea sul modello dei club che già ci sono in Parlamento a sostegno delle grandi squadre italiane" ha spiegato ancora Biasotti. "Adesso che i numeri di noi doriani sono molto aumentati in questa legislatura, ci siamo decisi.che ha già detto di volersi iscrivere". E in effetti il Viperetta ha aderito in maniera entusiastica, partecipando alla cena insieme al suo braccio destro, il fidato avvocato Antonio Romei. "Abbiamo già stampato una trentina di sciarpe, le tessere eper essere riconosciuti ufficialmente" ha aggiunto Lamberti a Il Secolo XIX. Per il momento, i partecipanti sono circa una decina, ma il numero potrebbe addirittura raddoppiare in breve tempo.